Frühe Weihnachtsstimmung in Deutschland: Mariah Carey erobert diesmal schon fast vier Wochen vor Weihnachten Platz eins mit „All I Want For Christmas Is You“. Linkin Park bleiben bei den Alben vorne.

Hat es wieder auf die Eins geschafft mit „All I Want For Christmas Is You“: Mariah Carey. (Archivbild)

Baden-Baden - Da ist sie wieder an der Spitze - alle Jahre wieder: Mariah Carey und ihr 30 Jahre alter Weihnachts-Pophit „All I Want For Christmas Is You“ ist 2024 schon vor dem ersten Advent auf Platz eins der Offiziellen Deutschen Single-Charts gelandet. Das teilen die Charts-Ermittler von GfK Entertainment in Baden-Baden mit. Platz zwei geht ebenfalls schon an einen Weihnachtsklassiker: an das 40 Jahre alte Lied „Last Christmas“ von Wham!. Carey war letzte Woche noch Platz acht und hat nun nach elf Nummer-eins-Wochen Linkin Park vom Thron geworfen. Deren Hit „The Emptiness Machine“ fällt auf die Drei.

Vergangenes Jahr kam Carey, die seit 2019 regelmäßig die Spitzenposition um Weihnachten herum erreicht, erst am 8. Dezember auf Platz eins mit ihrem Lied aus dem Jahr 1994, davor das Jahr war das am 2. Dezember.

Mariah Carey schickt sich an, Nummer-eins-Königin zu werden

„All I Want For Christmas Is You“ hat nun insgesamt 18 Wochen auf der Eins in Deutschland gesammelt, vier davon waren 2023. Wenn Carey so weitermacht und auch 2024 wieder vier Wochen schafft oder gar mehr, dann bricht sie den Rekord von „Komet“ von Udo Lindenberg und Apache 207, die letztes Jahr 21 Nummer-eins-Wochen sammelten.

27 Weihnachtssongs in den aktuellen Top 100

„In den Single-Charts hat die Vorweihnachtszeit endgültig Einzug gehalten“, stellen die Charts-Ermittler fest. Insgesamt seien 27 Festtagslieder in den Top 100.

Neben Carey und Wham! sind dies beispielsweise Kelly Clarksons „Underneath The Tree“ (acht), Ariana Grandes „Santa Tell Me“ (neun), Sias „Snowman“ (zehn) sowie „Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!“ von Dean Martin (15).

Andere Weihnachtshits in den Single-Charts sind „Rockin' Around The Christmas Tree“ von Brenda Lee (19), „Wonderful Dream (Holidays Are Coming)“ von Melanie Thornton (20), „Merry Christmas“ von Ed Sheeran & Elton John (36), „Wonderful Christmastime“ von Paul McCartney (40) oder auch „Do They Know It's Christmas?“ von Band Aid (57).

Höchster Neueinsteiger ist der Rapper Luciano („In A Minute“) auf Rang 14.

Linkin Park bleiben auf Platz eins bei den Alben

In den Album-Charts hat die US-Band Linkin Park den Platz eins mit „From Zero“ halten können. Auf Platz zwei landet das neue Werk „Dämmerland“ von Dämmerland. „Mit "Dämmerland" haben Malte Hoyer und Hannes Braun ein ambitioniertes Fantasy-Projekt geschaffen, das ein 224-seitiges Buch, ein sieben Stunden langes Hörspiel und ein 16 Songs umfassendes Album umfasst“, erklärt GfK Entertainment das Projekt. Unterstützt worden seien die beiden Versengold- bzw. Kissin'-Dynamite-Frontmänner von unzähligen Gästen aus der Mittelalter-, Metal- und Folkszene.

Auch der Rest der Top Fünf sind neue Alben: Platz drei geht an die schwedische Metal-Band Opeth („The Last Will And Testament“), Platz vier an Schockrocker Marilyn Manson („One Assassination Under God - Chapter 1“) und der fünfte Platz an Rammstein-Keyboarder Flake Lorenz („Flake feiert Weihnachten“).

Der Liedermacher Reinhard Mey landet neu auf der Sieben mit dem Werk „In Aschaffenburg - Die wiedergefundene Tournee 1992 (Live)“.