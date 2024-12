Popstar und „Queen of Christmas“ Mariah Carey zeigt in einem witzigen Video, wie wenig ihr das Einpacken von Geschenken liegt. (Archivfoto)

Los Angeles - Popstar und „Queen of Christmas“ Mariah Carey demonstriert in einem witzigen Video, wie wenig ihr das Einpacken von Geschenken liegt. „Das ist wirklich nicht mein Ding“, sagte die 55-jährige „All I Want For Christmas Is You“-Sängerin in dem Clip, den sie auf Instagram teilte.

Darin sitzt sie vor einem dekorierten Weihnachtsbaum und versucht, Ohrenschützer in goldenes Geschenkpapier zu verpacken. Damit tut sich die Sängerin sichtbar schwer, klagt über die große Schere und über den Klebestreifen, der an ihren langen Fingernägeln kleben bleibt.

Weil sie darin nicht gut sei, überlasse sie das Einpacken lieber anderen, stellte die Grammy-Gewinnerin klar. „Ich kaufe die Geschenke, kein Problem.“ Careys 1994 veröffentlichter Hit „All I Want For Christmas Is You“ erreicht zuverlässig in jeder Adventszeit die Single-Charts.