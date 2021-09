Maschmeyer: „Tablettensucht war Tiefpunkt meines Lebens“

Hannover/München (dpa) - Finanzunternehmer Carsten Maschmeyer (62) ist nach eigener Aussage in der Vergangenheit in einen Teufelskreis von Überarbeitung, Burn-out und Abhängigkeit von Schlaftabletten geraten.

„Der Tiefpunkt meines Lebens war eine Tablettensucht vor über zehn Jahren“, schrieb der Ehemann von Schauspielerin Veronica Ferres (56) am Montag auf Instagram. Darüber berichtete auch die „Bild“-Zeitung. Er sei süchtig geworden und habe eine immer höhere Dosis genommen. „Als Nebenwirkung der Pillen kam eine Depression dazu“, schreibt Maschmeyer in seinem Post. Der Geschäftsmann wurde auch als Coach der Vox-Fernsehshow „Die Höhle der Löwen“ bekannt.

„In dieser Zeit lag auch mein Privatleben in Trümmern. Einziger Anker und Lichtblick war meine Veronica“, erinnert sich der 62-Jährige an die Krankheitsphase. Der Entzug in einer psychiatrischen Klinik, die seine Partnerin für ihn gefunden hatte, sei für ihn die Hölle gewesen. Er mache seine Geschichte öffentlich, um andere vor Überarbeitung, Burnout und Tablettensucht zu bewahren. Tipps für ein mental gesundes Leben finden sich laut Maschmeyer in seinem neuen Buch „Die sechs Elemente des Erfolgs – So verändern Sie Ihr Leben“.

Maschmeyer wuchs in Hildesheim in ärmlichen Verhältnissen auf und startete seine Karriere in Hannover. Inzwischen lebt er mit Veronica Ferres zusammen in München.