Matthias Schweighöfer über sein gruseligstes Kinoerlebnis

Matthias Schweighöfer spielt in dem US-Zombiefilm „Army Of The Dead“ mit.

Berlin - Schauspieler Matthias Schweighöfer (40) erinnert sich noch gut an ein gruseliges Kinoerlebnis in Stuttgart.

„Ich hatte damals in Ludwigsburg gedreht und wollte abends um 22 Uhr spontan ins Kino. Es wurde "Der Exorzismus von Emily Rose" gezeigt, freigegeben ab zwölf Jahren“, sagte Schweighöfer der Deutschen Presse-Agentur. „Ich bin also rein, das Kino war rappelvoll und gleich beim ersten Schocker hat der ganze Saal so krass geschrien. Ich bin nachher raus und hatte so eine Angst, es waren so krasse Szenen dabei.“

Er habe sich gefragt, warum der Schocker schon ab 12 Jahren freigegeben worden war. „Selbst ich habe eine Woche gebraucht, um mich davon zu erholen. Das werde ich nie vergessen.“

Der Schauspieler und Sänger ist ab Freitag in dem US-Zombiefilm „Army Of The Dead“ von Star-Regisseur Zack Snyder („Justice League“) zu sehen. Darin spielt er den deutschen Safeknacker Ludwig Dieter, der unfreiwillig zum Zombiejäger wird.