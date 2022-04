Mutter von Elon Musk ist zu Gast bei "Germany's Next Topmodel"

Die Casting-Show "Germany's Next Topmodel" bekommt in ihrer neuen Folge einen prominenten Gast.

"Germany's Next Topmodel". Foto: dpa/AP/Lewis Joly

München/dpa - Die Mutter von Tesla-Gründer Elon Musk ist zu Gast bei Heidi Klum. Maye Musk wird in der "Germany's Next Topmodel"-Folge an diesem Donnerstag (14.4.) zu sehen sein, wie der Sender ProSieben mitteilte.

Die 73-Jährige soll den Nachwuchsmodels Tipps für den Laufsteg geben. Die gebürtige Kanadierin Musk zählt laut ProSieben zu den "angesagtesten Models weltweit". Sie war schon auf den Titelseiten der internationalen Vogue und lief für Dolce & Gabbana über den Laufsteg. "Maye Musk zeigt, dass Schönheit keine Altersgrenze kennt", sagte Klum laut Mitteilung.