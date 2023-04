Bei Laura Müller und Michael Wendler könnte es mit ihrem Account auf der Erotik-Plattform OnlyFans besser laufen. Statt dem Paar Geld in die Kassen zu spülen, verdienen findige Nutzer offenbar selbst an den Nacktaufnahmen. Foto:

Magdeburg (us) - Seit einiger Zeit lässt der große Erfolg für die aus Sachsen-Anhalt stammende Laura Müller und ihren Mann, das Schlager-Sternchen Michael Wendler, auf sich warten. Denn: Mit TV-Auftritten und Werbepartnern ist es schon länger vorbei für das Promi-Pärchen, das Playboy-Leser jüngst mit Abstand zum nervigsten Paar Deutschlands kürten.

Damit aber Geld in die klammen Kassen des für seinen extravaganten Lebensstil bekannten Paars im amerikanischen Florida gespült wird, hatten Müller und ihr Gatte ein lukratives Geschäft beim Erotik-Portal OnlyFans gewittert.

Dort lässt Laura Müller seit geraumer Zeit die Hüllen fallen. Knapp 12.000 "Gefällt mir"-Angaben zählt Müller derzeit auf dem Konto "Die Wendlers". Doch im noch exklusiveren Bezahlbereich, in dem sie unter anderem erotische Babybauch-Fotos veröffentlicht, sind es offenbar deutlich weniger.

Laura und Wendler: Nackt-Karriere auf OnlyFans?

Dafür scheint es laut einem Medienbericht einen Grund zu geben. Wie das Onlineportal News.de erfahren haben will, sollen "auf einschlägigen Online-Foren immer wieder Leaks der Halbnackt-Fotos" auftauchen. Demnach würde auch Geld unter Nackt-Liebhabern eingesammelt, um gemeinsam ein Abo zu finanzieren und über diesen Umweg an die Bildchen von Laura Norberg, wie sie nach der Hochzeit mit dem Wendler bürgerlich heißt, zu gelangen.

Laut News.de herrsche zuweilen ein regelrechter Erotik-Krieg unter den Nutzern eines Forums, bei dem allem Anschein nach nur wenige gegen einen entsprechenden Obolus die geleakten Fotos in Umlauf bringen würden. Das gehe zu Lasten der Wendler-Frau und ihres Mannes. Ohnehin, so ein 47 Jahre alter Nutzer des Forums, wirke Laura auf den Erotik-Fotos "nicht wirklich glücklich". Es bestehe der Verdacht, dass die 22-Jährige in einer toxischen Beziehung gefangen sein, heißt es weiter.

Müller und Wendler sind seit vier Jahren ein Paar. Aktuell erwarten die Eheleute in Baby.