Neuer Song: Ist in Melanie Müllers Ehe wieder alles gut?

Nach ihrem Sieg bei Promi Big Brother hat sich Melanie Müller privat ein großes Ziel gesetzt: Sie will ihre Ehe retten. Gibt ihr neuer Song den Fans einen Hinweis, wie es um ihre Ehe aktuell steht?

Leipzig/DUR/awo - Was will Melanie Müller ihren Fans mit diesen Zeilen sagen? In ihrer neuen Single geht es um Neuanfänge und Beziehungen. Geht es dabei tatsächlich um sie und ihren Ehemann Mike?

Möglich wäre es. Schließlich versicherte die Ex-Dschungel-Camperin, dass sie nach ihrem Sieg bei Promi Big Brother um ihre Ehe kämpfen will.

Melanie Müller zeigt ihren Pokal nach ihrem Sieg beim Promi Big Brother Event 2021. Nach drei Wochen leben vor Fernsehkameras wählten die Zuschauer sie zur Siegerin im Container. Foto: Roberto Pfeil/ dpa

So sorgten die Eheprobleme von Melanie Müller und Ehemann Mike immer wieder für Gesprächsstoff - sogar eine Aussprache des Paares hatte der Sender arrangiert. Bei dieser zeigte sich der 54-Jährige eher abweisend. Ist der Song nun eine emotionale Botschaft an ihn?

Doch in letzter Zeit sehen wir uns manchmal so an, als würden wir beide gern nochmal neu anfangen. Es kommt alles wieder, es war nie ganz vorbei! (...) Es kommt alles wieder und ist auch irgendwie neu und irgendwie besser. "Es kommt alles wieder" - der neue Song von Melanie Müller

Zu einem kurzen Ausschnitt aus dem Musikvideo schreibt Müller folgende Zeilen: "Der Inhalt spiegelt sich gerade in meinem privaten Kosmos ziemlich stark wieder. Ich bleibe stark, nehme mir Mut und die Zeit & hoffe….: „Es kommt alles wieder“". Vielleicht handelt es sich also wirklich um Zeilen über ihre Beziehung. Ihre Fans scheinen es ihr von Herzen zu wünschen und supporten die 33-Jährige mit positiven Kommentaren.