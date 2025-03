Die Tante des Königs nahm an einer Wohltätigkeitsveranstaltung teil. Sie stürzt und bricht sich den Arm.

Die Tante von König Willem-Alexander hatte an einer Wohltätigkeitsveranstaltung teilgenommen.

Heerenveen - Die niederländische Prinzessin Margriet (82) ist am Sonntag beim Schlittschuhlaufen gefallen und hat sich den Oberarm gebrochen. Sie wurde zur Kontrolle in ein Krankenhaus gefahren, wie die niederländische Nachrichtenagentur ANP berichtete. Dort wurde der Knochenbruch festgestellt.

Die Tante von König Willem-Alexander hatte an einer Wohltätigkeitsveranstaltung im Eisstadion in Heerenveen in Friesland teilgenommen.

Die Prinzessin hatte einen Helm getragen und war „gut ansprechbar“, wie ANP schrieb. Ihr Sohn Bernhard war dem Bericht zufolge schnell zur Stelle.

Bei der Veranstaltung wurden Spenden gesammelt für eine Stiftung zur Erforschung von Lymphdrüsenkrebs. Prinz Bernhard ist Vorsitzender der Stiftung.