Los Angeles - Die Überraschung ist gelungen: Der dreifache Snowboard-Olympiasieger Shaun White (38) und „Vampire Diaries“-Star Nina Dobrev haben sich verlobt. „Sie hat Ja gesagt“, schrieb White auf Instagram. Die Schauspielerin gab auf ihrem Account eine lustige Antwort: „Ruhe in Frieden, Freund, Hallo Verlobter“. Dazu posteten beide mehrere Fotos von dem Heiratsantrag in einem mit Blumen und Kerzen dekorierten Raum, White ging dabei vor seiner Freundin auf die Knie. Zu den ersten Gratulanten unter dem Post gehörten Supermodel Kendall Jenner und Ski-Olympiasiegerin Lindsey Vonn.

„Ich bin einfach eingefroren und habe ihn angestarrt“

Laut der Zeitschrift „Vogue“ machte White der Schauspielerin den Antrag mit einem Diamantring in einem New Yorker Restaurant. Um Dobrev zu überraschen, hatte er eine Einladung an sie schicken lassen, dass sie dort angeblich die „Vogue“-Chefin Anna Wintour zu einem Dinner treffen werde. Stattdessen warteten in dem leeren Restaurant White und ein Fotograf. Sie sei völlig schockiert gewesen, erzählte Dobrev der Zeitschrift. „Ich bin einfach eingefroren und habe ihn angestarrt.“

Dobrev und White sind seit 2019 ein Paar. Die in Bulgarien geborene und in Kanada aufgewachsene Schauspielerin wurde durch die Teenie-Horrorserie „Vampire Diaries“ in ihrer Rolle als Elena bekannt. Der Kalifornier White holte von 2006 bis 2018 dreimal Olympia-Gold in der Halfpipe. 2022 beendete der Snowboard-Superstar seine Olympia-Karriere.