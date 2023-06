Dänemarks Königin Margrethe II. begrüßt Norwegens König Harald V. am Bootsanleger in Kopenhagen.

Kopenhagen - Besuch unter skandinavischen Freunden: Norwegens Königspaar Harald V. und Sonja ist zu einem zweitägigen Staatsbesuch in Dänemark eingetroffen. Das 86 Jahre alte Staatsoberhaupt und seine 85-jährige Gattin kamen am Donnerstag mit dem Königsschiff „Norge“ in Kopenhagen an, wo sie Dänemarks Königin Margrethe II. (83) am Kai begrüßte. Der auf Krücken gehende Harald stolperte auf den Stufen kurz vor Margrethe, ehe ihm schnell wieder aufgeholfen wurde. Der Monarch war wenige Sekunden später erneut auf den Beinen und fing das kleine Missgeschick offenbar mit einem Späßchen auf. Er und Margrethe lachten herzlich, als sie sich umarmten.

Harald und Sonja werden in Dänemark von mehreren Ministern ihres Landes begleitet. Nach dem Beginn des Besuches in Kopenhagen stehen am Freitag weitere Termine in Aarhus an, der zweitgrößten Stadt Dänemarks. Die Reise soll das enge Nachbarschaftsverhältnis der beiden skandinavischen Länder und ihrer Königshäuser unterstreichen. Auch wirtschaftliche Themen wie die grüne Entwicklung der Industrie und die Stärkung der Energiezusammenarbeit stehen auf dem Programm.

Seit dem Tod der britischen Königin Elizabeth II. im vergangenen September gilt Margrethe als die am längsten amtierende Monarchin der Erde. Sie ist seit über 51 Jahren dänisches Staatsoberhaupt. Harald ist seit mehr als 32 Jahren norwegischer König.