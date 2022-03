„Italienische Sehnsucht“: Daran soll Schlagerstar Oliver Frank gestorben sein

Bereits am 25. Februar ist Oliver Frank im Alter von 58 Jahren gestorben. Der Schlagersänger wurde vor allem mit Hits wie „Italienische Sehnsucht“ bekannt. Jetzt steht offenbar die Todesursache fest.

Schlagersänger Oliver Frank bei einem Auftritt in Berlin im Jahr 2015.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR - Schlagersänger Oliver Frank ist im Alter von 58 Jahren gestorben. Das teilte sein Management am vergangenen Montag mit. Der Musiker litt zuletzt an gesundheitlichen Problemen und starb bereits am 25. Februar 2022 nach kurzer schwerer Krankheit.

„Wir werden Dich, lieber Oliver, unglaublich vermissen“, schrieb Moritz Andersen von der Freestage Künstlermanagement GmbH auf Facebook. Woran Frank gestorben ist, war zunächst unklar. Laut einem Bericht der „Bild“ vom Donnerstag soll er an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben sein.

Frank wurde am 1. September 1963 in Göttingen geboren und wurde vor allem mit seiner Discofox-Hymne „Italienische Sehnsucht“ bekannt, die er im Oktober 1996 in der ZDF-Hitparade präsentierte. Er veröffentlichte zahlreiche Alben und arbeitete zudem als Texter für andere Musiker. Im Jahr 2020 feierte er sein 35-jähriges Bühnenjubiläum.