In der Comedy-Doku „Pocher und Papa auf Reisen“ lernen Oliver Pocher und sein Vater Gerhard verschiedene Länder und deren Sitten und Bräuche kennen. Doch nun wirft RTL die geplante Ausstrahlung des Doku-Formats am Dienstag komplett aus dem Programm.

Köln/DUR – Im Sommer 2020 feierte "Pocher und Papa auf Reisen" TV-Premiere bei RTL. In der ersten Episode ging es für den Comedian Oliver Pocher und seinen Vater Gerhard nach Thailand. Damals schalteten fast zwei Millionen Menschen für das Vater-Sohn-Abenteuer den Fernseher ein. Am 6. Juni sollte diese Folge wiederholt werden, doch Sender RTL macht dem TV-Comeback einen Strich durch die Rechnung. Stattdessen wird lieber eine Wiederholung der Dating-Show „Take Me Out XXL“ gezeigt.

Am vergangenen Dienstag ging es für das Vater-Sohn-Duo nach Spanien und Portugal. Die Folge brachte es nur auf einen Markanteil von 4,2 Prozent. Mit insgesamt 1,01 Millionen Zuschauern zu wenig für RTL. Der Sender hat höhere Erwartungen an sein Primetime Programm. Eine Weiterführung von „Pocher und Papa auf Reisen“ scheint deshalb eher unwahrscheinlich zu sein.

Oliver Pocher: Weitere Sendung steht vor dem Aus

Eine weitere Show von Oliver Pocher, die vor dem Aus steht, ist „König der Kindsköpfe“. In dieser tritt der Comedian gegen prominente Kollegen an und muss verschieden Aufgaben meistern. Der Gewinner wird zum „König der Kindsköpfe“ gekrönt und darf die RTL-Neujahrsansprache für das kommende Jahr halten.

Nachdem die Ausstrahlung der letzten Staffel im Sommer 2022 erfolgte, sind bisher keine neuen Folgen angekündigt.

RTL: Tom und Bill Kaulitz glänzen mit neuer Musikshow

RTL sieht hingegen mehr Potenzial in der neuen Musikshow "That's My Jam" von Tom und Bill Kaulitz. Die Sendung, welche vorher ausschließlich auf RTL+ lief, ist inzwischen auch im Free-TV zu sehen.

Geplant war eigentlich, dass der Sender nur eine einzige Folge des Formats zeigt, doch die Premiere wusste durchaus zu überzeugen. Am kommenden Samstag soll nun die zweite Episode ausgestrahlt werden, dann allerdings erst ab 23.30 Uhr.