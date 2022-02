Oliver Pocher verletzt sich in Sat.1-Show "Catch!"

Das hat sicher wehgetan! der Komiker Oliver Pocher (43) hat sich während der TV-Show "The Catch - Der Kampf der Kontinente 2022" ziemlich dumm verletzt. Und das auch noch wegen eines Spaßes.

Magdeburg (DUR) Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen, heißt es: Der Komiker Oliver Pocher dürfte das nun am eigenen Leib zu spüren bekommen haben.

In der TV-Show von Sat.1 "Catch - Der Kampf der Kontinente 2022" hat sich Pocher bei einem Spiel in der Pause, Medienberichten zufolge, eine Kapselverletzung am Daumen zugezogen.

Was war passiert: Wie "t-online" berichtet, hatte Pocher aus Spaß seinen Kollegen und Show-Gastgeber Simon Pearce zu einem Wettlauf herausgefordert. Allerdings wohl etwas zu übermütig.

Pocher soll beim Laufen unglücklich ausgerutscht sein und sich so den Daumen vedreht haben.

Die Show musste trotz verletzem Pocher nicht abgebrochen werden. Der 43-Jährige biss tapfer, trotz Schmerzen, die Zähne zusammen und spielte die Show zu Ende.