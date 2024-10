Olivia Rodrigo stürzt bei Auftritt in Melbourne in Loch

Melbourne - US-Sängerin Olivia Rodrigo („Vampire“) hat mit einem Sturz bei einem Konzert in Australien für Aufregung gesorgt. Die 21-Jährige veröffentlichte auf TikTok einen Clip, der den Vorfall zeigt. „Ich bin Okay hahaha“, schrieb sie in die Kommentare. Medienberichten zufolge stürzte die Sängerin in Melbourne.

Auf einem anderen Video auf der Plattform X ist zu sehen, dass Rodrigo gerade dabei war, das Publikum zum Jubeln zu animieren. Sie lief von einem Bühnenende zum anderen, als sie plötzlich fiel. „Oh mein Gott, das war lustig“, sagte sie, als sie wieder hinauskletterte. „Manchmal ist da einfach ein Loch in der Bühne.“

Rodrigo befindet sich zurzeit auf ihrer „Guts“-Welttournee, in deren Rahmen sie im Sommer auch nach Deutschland kommen wollte. In den nächsten Tage sind weitere Konzerte in Sydney geplant.