London - Der britische König Charles III. (75) und seine Frau Königin Camilla (77) reisen diesen Oktober nach Australien und Samoa. Der Palast gab nun genaue Daten und Details der offiziellen Tour bekannt. Demnach dauert die Reise des Königspaars vom 18. bis 26. Oktober.

Für Charles wird das in mehrerer Hinsicht eine Premiere: Sein Besuch in Australien ist der erste als König in einem Land außerhalb des Vereinigten Königreichs, dessen Staatsoberhaupt er ist. Das Treffen der Commonwealth-Regierungschefs am 21. Oktober im pazifischen Inselstaat Samoa wird zudem das erste sein, das Charles als Oberhaupt des Staatenbunds besucht.

König soll gesundheitlich auf guten Weg sein

In der australischen Hauptstadt Canberra steht ein Treffen mit Premierminister Anthony Albanese an. Im Hafen von Sydney will sich das Königspaar eine Flottenparade ansehen. Der umweltbewusste König trifft aber auch Feuerwehrleute, um sich über den Kampf gegen die jährlichen Buschbrände zu informieren.

Begegnungen sind auch mit Forschern geplant, die sich mit Hautkrebs befassen. Charles hatte im Februar selbst eine Krebsdiagnose öffentlich gemacht und sich zunächst weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Zuletzt berichteten britische Medien unter Berufung auf Palast-Insider, der König sei gesundheitlich auf einem sehr guten Weg.