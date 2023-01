Penélope Cruz und Dua Lipa Mit-Ausrichterinnen der Met-Gala

Die Met-Gala am New Yorker Metropolitan Museum wird oft auch als „Party des Jahres“ bezeichnet. Dieses Jahr kann sie mit einem besonderen Star-Aufgebot glänzen.

New York - Stars wie Schauspielerin Penélope Cruz und Musikerin Dua Lipa sollen sich bei der diesjährigen Met-Gala als Mit-Ausrichterinnen betätigen.

Die starbesetzte Gala findet traditionell am ersten Montag im Mai am New Yorker Metropolitan Museum statt. Auch Vogue-Chefin Anna Wintour, Schauspielerin Michaela Coel und Tennis-Star Roger Federer sollen als Ehren-Ausrichter dabei sein, wie das Museum am Central Park in Manhattan am Mittwoch mitteilte.

Der oft als „Party des Jahres“ bezeichnete „Met Ball“ ist eine alljährliche Spendenveranstaltung für das Kostüm-Institut des Metropolitan Museums. Die auf mehrere Millionen Dollar geschätzten Einnahmen des „Costume Institute Benefit“ bilden das Jahresbudget des Instituts, das inzwischen nach Wintour benannt ist.

Mit der Gala soll in diesem Jahr eine Ausstellung über den 2019 gestorbenen Modedesigner Karl Lagerfeld eröffnet werden. Rund 150 Werke des in Hamburg geborenen Designers sollen in der Schau „Karl Lagerfeld: A Line of Beauty“ zu sehen sein.