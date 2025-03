Mariella Ahrens hat sich schon zweimal für den „Playboy“ ausgezogen. Nun zeigt sich die Schauspielerin erneut hüllenlos in dem Magazin. Was sie dazu bewegt hat.

Nackt im "Playboy": Mariella Ahrens will älteren Frauen Mut machen

Halle/Magdeburg. - Schauspielerin Mariella Ahrens zieht blank: Mit 55 Jahren ist sie erneut im "Playboy" zu sehen. Es ist bereits das dritte Mal, dass sie sich für das Männer-Magazin auszieht.

Die 55-Jährige möchte damit auch Frauen in reiferen Jahren Mut machen: „Gerade in meinem Alter denken Frauen oft, sie müssten alles verdecken, nur noch längere Röcke tragen, und dass kurz nicht mehr geht, weil es angeblich nicht zum Alter passt – totaler Quatsch“, so Ahrens.

Für sie sei Alter nur eine Zahl, nicht ein Gefühl, so die Schauspielerin gegenüber der "Bild"-Zeitung. Sinnlichkeit habe kein Verfallsdatum. Das will Mariella Gräfin von Faber-Castell, wie sie mit bürgerlichem Namen heißt, nun auch mit ihrer Fotostrecke im "Playboy" unter Beweis stellen.

Bereits 2001 und 2004 absolvierte die Schauspielerin Nacktshootings für das Männermagazin. Bekannt ist sie aber vor allem durch ihre Rollen in Fernsehserien wie beispielsweise in "Soko Leipzig" und "Im Namen des Gesetzes". Zuletzt überraschte sie mit ihrer Ankündigung, nach fast 30 Jahren in die RTL-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zurückzukehren.