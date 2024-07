Los Angeles - Prinz Harry hat bei den ESPY Awards in Los Angeles eine Auszeichnung für sein karitatives Engagement bekommen. Der 39-Jährige wurde bei der Preisverleihung des US-Sportsenders ESPN für die Gründung der Invictus Games Foundation ausgezeichnet.

Harry erhielt dafür am Donnerstagabend (Ortszeit) bei einer Gala in Los Angeles in Anwesenheit seiner Ehefrau Meghan Markle den „Pat Tillman Award for Service“, benannt nach einem ehemaligen NFL-Spieler, der 2004 im Afghanistan-Krieg starb.

Die Invictus-Games-Stiftung setzt sich für die Hilfe von körperlich und seelisch verwundeten Veteranen ein und richtet dazu seit 2014 einen sportlichen Wettkampf ähnlich zu den Olympischen Spielen aus. Sie fanden 2023 in Düsseldorf statt.

Die ESPY Awards ehren besondere Leistungen im Sport und dessen Umfeld, zu den weiteren Ausgezeichneten des in diesem Jahr zum 32. Mal vergebenen Preises zählten Formel-1-Fahrer Max Verstappen und Basketball-Spieler Luka Dončić.