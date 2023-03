Schon lange vor dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine prangerte die Punkband Missstände in ihrer Heimat an. Jetzt werden die Künstlerinnen in den USA für ihren Einsatz geehrt.

Tulsa - Die Musikerinnen der russischen Punkband Pussy Riot werden in diesem Jahr mit dem Woody-Guthrie-Preis geehrt. Die Band solle die Auszeichnung am 6. Mai in Tulsa im US-Bundesstaat Oklahoma in Empfang nehmen und am selben Abend auch ein Konzert dort spielen, teilte das dort ansässige Woody Guthrie Center am Donnerstag mit.

Der Preis im Andenken an den US-Folkmusiker Guthrie (1912-1967) wird seit 2014 verliehen an Künstler, die mit ihrer Arbeit auch „für die weniger Glücklichen sprechen“. Zu den vorherigen Preisträgern gehören unter anderem Bruce Springsteen und Joan Baez. Die Musikerinnen von Pussy Riot hatten in der Vergangenheit immer wieder auf die Einhaltung der Menschenrechte in Russland gepocht und den Angriff auf die Ukraine scharf verurteilt.