London - Wegen einer Erkrankung muss Königsgemahlin Camilla (75) zwei geplante Besuche in Mittelengland absagen. Die Ehefrau von König Charles III. leide an einer „saisonalen Krankheit“, sagte ein Sprecher des Buckingham-Palasts am Montag. Details nannte er nicht. Camilla wollte eigentlich an diesem Dienstag eine Ballettschule in Birmingham sowie eine Bücherei im nahegelegenen Telford besuchen. Ein neues Datum werde hoffentlich bald gefunden, sagte der Palastsprecher.

Die Königsgemahlin hat einen vollen Terminkalender, zuletzt reiste sie unter anderem ins schottische Aberdeen und ins walisische Wrexham. Sie hoffe, bereits am Mittwoch wieder ihren Verpflichtungen nachkommen zu können, hieß es.

Über die Gesundheit der Royals wird selten in der Öffentlichkeit gesprochen. Camilla hatte sich Anfang 2022 mit dem Coronavirus infiziert. Wie auch Charles ist sie mehrfach geimpft und hat auch die Bevölkerung wiederholt aufgerufen, sich gegen Corona immunisieren zu lassen.