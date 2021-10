„Queen of Halloween“: Heidi Klum als blutiger Zombie

Auch in diesem Jahr muss Heidi Klum ihre berühmt-berüchtigte Halloweenparty coronabedingt ausfallen lassen. Stattdessen schockt das Topmodel nun in einem blutigen Video als Zombie-Mama.

Los Angeles - Model Heidi Klum (48) schockt mit einem neuen Halloween-Gruselfilm. Die traditionelle Kostümparty der Deutschen fällt wegen der Corona-Pandemie zum zweiten Mal aus, stattdessen zeigt sich die „Queen of Halloween“ in einem knapp achtminütigen Horror-Video als blutrünstiges Zombie.

„Meine Familie und ich möchten die Ersten sei, die euch ein sicheres und gruseliges Halloween-Wochenende wünschen“, schrieb Klum am Freitag auf Instagram zu dem Clip. Das als „Klum's Day“ betitelte Video knüpft an ihr Gruselfilmchen von 2020 an, für das sie ihre als Mumien verkleideten Kinder sowie Ehemann Tom Kaulitz einspannte.

Klum und Kaulitz werden darin von den dämonischen Kindern getötet. Jetzt wacht das Model in einem Sarg auf und kehrt als Zombie-Mutter zurück. Anfangs freuen sich die Kinder, doch dann kommt das Grauen. Die Haut der Mutter hängt in Fetzen, ein Ohr fällt ab, ein Daumen fliegt beim Kochen ins Essen. Das Blut spritzt, als Klum am Ende genüsslich in einen abgerissen Arm beisst.

Seit Anfang Oktober hatte Klum fast täglich Teaser-Videos von den Dreharbeiten auf Instagram veröffentlicht. Die Produktion sei auch eine Hommage an Heidis liebste Horrorfilme, wie „Psycho“, „Der Exorzist“, „Shining“ und „Dead Alive“, teilte ihr Management am Freitag mit.

2019 hatte Klum zum 20. Mal ihre traditionelle Halloween-Party geschmissen. Dafür verwandelte sie sich in einen Cyborg mit aufgeschnittenem Bauch und fiesen Narben. In früheren Jahren hatte sich Klum etwa als knallgrüne Oger-Figur, runzelige Oma, Vampir oder Außerirdische unkenntlich gemacht.