Köln/Hürth - Stefan Raab hat beim deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest die ersten harten Entscheidungen getroffen. Von zwölf gestarteten Kandidaten kamen am Freitagabend in der Live-Show „Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?“ (RTL) nur sieben eine Runde weiter. Raab traf die Wahl zusammen mit seiner Jury.

Unter den Glücklichen waren unter anderem die Mittelalter-Rocker von der Band Feuerschwanz, die in Rüstungen auf der Bühne standen und mit einer Coverversion des einstigen Sommerhits „Dragostea din tei“ den exotischsten Auftritt des Abends präsentierten. Raab würdigte, dass die Band großen Mut bewiesen habe, „so einen Kacksong zu nehmen“.

Ebenso weiter kam der Pianist Jonathan Henrich, der bereits familiäre Verbindungen zum ESC hat. Nach Angaben von eurovision.de ist er der Sohn von Comedy-Star Olli Dittrich, der 2006 mit der Band Texas Lightning für Deutschland antrat (14. Platz).

Eine Sängerin wird besonders gelobt

Tickets für die nächste Runde in gut einer Woche bekamen zudem die Düsseldorfer Sängerin JULIKA, die Münchner Band COSBY, das Geschwister-Duo Abor & Tynna aus Wien, der Sänger Benjamin Braatz aus Hagen sowie die Musikerin Cage aus Köln, die von der Jury besonders gute Bewertungen erhielt. „Mit Abstand das Beste, was ich jetzt gehört habe“, sagte Sänger Max Mutzke, der als Gast in der Jury saß, der neben Raab auch noch Moderator Elton und Sängerin Yvonne Catterfeld angehören.

Der deutsche Vorentscheid ist in diesem Jahr auf vier Shows aufgeteilt. In den Vorrunden (RTL) entscheidet nur die Jury, wer weiter kommt. Im Finale (ARD) am 1. März hat dann das Publikum die Wahl. Die ARD und RTL kooperieren bei dem Format. Raab ist nach einer längeren ESC-Pause wieder mit an Bord.

Das ESC-Finale findet in diesem Jahr am 17. Mai in Basel statt.