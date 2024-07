Berlin. - Nach seinem Coming-Out ist der ehemalige Formel-1-Rennfahrer Ralf Schumacher glücklich über die vielen positiven Reaktionen. "Herzlichen Dank für die zahlreichen Glückwünsche und Kommentare. Wir sind sehr glücklich und danken euch allen", schrieb der 49-Jährige auf Instagram.

Der ehemalige Rennfahrer hatte sich am Sonntagabend in einem Instagram-Post vor romantischer Kulisse erstmals Arm in Arm mit seinem Freund Étienne gezeigt. Das Schönste im Leben sei, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite habe, mit dem man alles teilen könne, schrieb der 49-Jährige dazu.

Innerhalb kurzer Zeit markierten Tausende den Post mit "Gefällt mir". Ein Nutzer schrieb: "Ralf, wenn das ein Outing ist, muss ich sagen, Respekt."

Sohn David beglückwünscht Ralf Schumacher zu Coming-Out

Schumachers Sohn David reagierte positiv auf das Coming-Out seines Vaters: "Egal, ob Mann oder Frau, ich stehe zu 100% hinter dir Papa und wünsche euch alles Gute." Er freue sich sehr, dass sein Vater jemanden gefunden habe, bei dem er sich wohl und geborgen fühle, kommentierte er den Instagram-Beitrag seines Vaters.

David Schumacher, der ebenfalls Rennfahrer ist, war wohl auch ein Grund für das Coming-Out seines Vaters. Ralf Schumacher sagte dem Fernsehsender Sport1: "Mein Sohn David hatte am Sonntag seinen Sieg beim GT-Masters vom Vortag wiederholt. Es war für ihn der bisher größte Erfolg seiner Motorsportkarriere. Ich dachte, das wäre jetzt ein guter Anlass."

Eine Überraschung war das öffentliche Statement seines Vaters für den 22-Jährigen nicht: "Für Familie und enge Freunde war es keine Neuigkeit, sie wussten seit Langem Bescheid", sagte Schumacher dem Sender.

Ex-Rennfahrer Ralf Schumacher zeigt sich mit Freund Étienne

Nachdem Ralf Schumacher am Sonntag seinen Freund zunächst nur von hinten gezeigt hatte, präsentierte er ihn am Montag bei Instagram auch ganz offen, als er sich für die vielen positiven Rückmeldungen bedankte.

Vor seinem Post am Sonntagabend war nicht bekannt, dass der Ex-Rennfahrer homo- oder bisexuell ist. Er war mit Cora Schumacher verheiratet, das Paar ist aber seit vielen Jahren getrennt.

Ralf Schumacher startete in 180 Formel-1-Rennen

Ralf Schumacher ist der Bruder des siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher und war früher auch selbst erfolgreicher Rennfahrer. Er startete in 180 Formel-1-Rennen, sechs davon beendete er als Sieger. Später engagierte er sich in Nachwuchsrennserien als Teamchef und förderte dabei auch die Karriere seines Sohnes David.

Der frühere Formel-1-Pilot Ralf Schumacher ist seit 2019 auch regelmäßig als TV-Experte für den Bezahlsender Sky im Einsatz und begleitet die Motorsport-Königsklasse jedes Jahr auf ihrer Welttournee. Seine Sky-Kommentatoren-Kollegen Sascha Roos und Peter Hardenacke reagierten auf Schumachers Instagram-Post jeweils mit einem roten Herz-Emoji.