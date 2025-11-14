Im September brachte Cardi B nicht nur ihr zweites Album heraus, sondern gab auch ihre Schwangerschaft bekannt. Nun ist der Nachwuchs da - und die Mama „gesund und glücklich“.

Los Angeles - Rap-Superstar Cardi B (33) hat ihr viertes Kind bekommen. In einem längeren Instagram-Posting sprach die Sängerin („Bodak Yellow“, „WAP“) über ein neues Kapitel in ihrem Leben und dass sie neben einem neuen Album auch ein neues Baby in die Welt gebracht habe. In einer Instagram-Story führte sie weiter aus, dass es ein Junge sei. Ein Sprecher bestätigte die Geburt und sagte laut der Zeitschrift „People“: „Cardi ist gesund und glücklich.“.

Es ist das erste gemeinsame Kind für die Sängerin und ihren Freund Stefon Diggs. Im September hatte Cardi B im Interview des US-Senders CBS erklärt, dass sie mit dem Football-Profi ein Kind erwarte. Aus ihrer früheren Beziehung mit dem Rapper Offset hat sie drei Kinder. Während sie mit ihrem dritten Kind schwanger war, reichte sie die Scheidung von dem Rapper ein, mit dem sie seit 2017 verheiratet war.

Nach ihrem Debüt mit dem Album „Invasion of Privacy“ aus 2018 veröffentlichte Cardi B im September ihr zweites Studioalbum „Am I The Drama?“.