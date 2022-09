Im Alter von 22 Jahren: Rapper wird zum neunten Mal Vater

Der US-amerikanische Rapper YoungBoy Never Broke Again wird zum neunten Mal Vater. Dabei ist er selbst erst 22 Jahre alt.

Baton Rouge/Halle (Saale)/DUR/jsp – Rapper YoungBoy Never Broke Again, der mit bürgerlichem Namen Kentrell DeSean Gaulden heißt, erwartet sein neuntes Kind. Insgesamt ist er Vater von sechs Söhnen und zwei Töchtern. Die Kinder stammen von sieben verschiedenen Frauen.

Rapper wird mit 22 Jahren zum 9. Mal Vater: Hochschwangere Freundin in Musikvideo

In dem Musikvideo zu seinem neuen Song "Purge Me" ist seine hochschwangere Freundin Jazlyn Mychelle zu sehen. Auf diesem Weg überbrachte er seinen Fans die Botschaft von dem Familienzuwachs. Auch einige seiner Kinder spielen in dem Musikvideo mit.

Zum 9. Mal Vater: Fans freuen sich mit Rapper YoungBoy Never Broke Again

Auf der Videoplattform Youtube hat der Rapper über elf Millionen Abonnenten. Das Video zu seinem neuen Song hat bereits mehr als zwei Millionen Aufrufe.

Fans sind nicht nur begeistert von seinem neuen Song, sondern freuen sich mit ihm über den Nachwuchs. "Es ist schön, YoungBoy glücklich zu sehen," kommentiert ein Fan das Video.

Auch auf Instagram hat der Musiker eine große Fangemeinde. Viele seiner Anhänger erstellen Fan-Accounts und drücken dort ihre Begesiterung für die Musik und und den Interpreten aus.

Turbulente Karriere des jungen Rappers YoungBoy Never Broke Again

Der 22-Jährige startete seine Karriere bereits im Jahr 2015. Neben vielen musikalischen Erfolgen und einer Grammy-Nominierung im Jahr 2022, hatte Kentrell Gaulden bereits mehrfach Probleme mit der Polizei. Unter anderem wurde er für Drogenmissbrauch und den Besitz einer Schusswaffe verhaftet.