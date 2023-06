Er ist in einer katholischen Familie aufgewachsen. Sein Glaube habe bis heute gehalten, wenn auch in veränderter Form, erzählt der Musiker.

Ludwigshafen - Für den irischen Sänger Rea Garvey erleichtert der Glaube viele Dinge im Leben. „Das stützt mich, das führt mich, das hält mich, das fängt mich auf und mein Glaube macht viele Sachen leichter, weil ich keine Angst habe“, sagte der 50-Jährige in der Sendung „Music Made in Germany“ des privaten rheinland-pfälzischen Radiosenders RPR1. Woran genau er glaube, konkretisierte der Sänger nicht. Jeder müsse seinen eigenen Glauben finden. „Es wäre schwierig, andere von seinem Glauben überzeugen zu wollen, das versuche ich auch nicht.“

Der Sänger, der bis zur letzten Staffel als TV-Juror bei der Castingshow „The Voice of Germany“ tätig war, sei in einer sehr traditionellen katholischen Familie aufgewachsen. Sein Glaube habe sich mit der Zeit aber oft geändert und sei nicht mehr das, was er als Kind gelernt habe.