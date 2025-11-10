Reinhard Mey erlebt mit seinem 55 Jahre alten Lied „In meinem Garten“ ein Chart-Comeback – ausgelöst von einer Doku über den Rapper Haftbefehl. Jetzt äußert sich Mey dazu.

Berlin - Sänger Reinhard Mey hat sich bei Rapper Haftbefehl für seinen späten Charterfolg bedankt. „Danke, Aykut, für Deine Zuneigung und all das, was gerade daraus in unserem Garten erblüht“, wandte sich der 82-Jährige in Anspielung an sein Lied „In meinem Garten“ auf seiner Internetseite an Haftbefehl, der bürgerlich Aykut Anhan heißt.

Die Doku „Babo - Die Haftbefehl-Story“ hat dem Song des Liedermachers zu einem überraschenden Comeback verholfen. „In meinem Garten“ aus dem Jahr 1970 landete auf Platz 15 der deutschen Charts. „Es ist nach "Annabelle, ach Annabelle" (1972, Platz 29) und "Mann aus Alemannia" (1974, Platz 18) Meys dritter – und bislang höchstplatzierter – Charthit“, teilte GfK Entertainment mit.

In einer Szene der Netflix-Doku spielt Haftbefehl „In meinem Garten“ ab und singt mit. Der Film ist derzeit ein großes Gesprächsthema. Er spannt einen Bogen von dem kometenhaften Aufstieg von Haftbefehl als Musiker bis hin zu psychischen Problemen und Drogenkonsum, die fast in den Tod führen.