In der neunten Folge der Stern-TV-Doku über die Ritters aus Köthen müssen Karin, Andy und Christopher aus ihren Wohnungen aus- und in eine Obdachlosenunterkunft einziehen. Diese ist jedoch nur nachts geöffnet.

Obdachlos in Köthen: Karin Ritter mit Fliesentisch am Straßenrand

Köthen. - Seit 1994 begleitet Stern TV die Familie Ritter aus Köthen in ihrem Alltag. Die Doku-Serie über die oftmals fremdenfeindlichen, alkohol- und drogensüchtigen sowie gewalttätigen Mitglieder schlug bundesweit Wellen und machte die Familie berühmt.

Zum 30. Jubiläum der Dreharbeiten veröffentlicht Stern TV zehn neue Folgen mit bisher unveröffentlichtem Material. In der neunten Folge geht es um den Umzug aus der Übergangswohnung zurück in die Augustenstraße.

Karin Ritter steht kurz vor der Obdachlosigkeit

Dieser sorgt vor allem bei Familienoberhaupt Karin Ritter für Ärger. Denn der Umzug erfolgt nicht in eine neue Wohnung, sondern in eine Obdachlosenunterkunft, die nur nachts zum Schlafen geöffnet ist. "Das hätte ich mir nicht träumen lassen, dass man auf die alten Tage noch so hart bestraft wird", sagt sie. Am Tag vor dem Umzug ist die Stimmung bedrückt - Karin Ritter realisiert, dass sie kurz vor der Obdachlosigkeit steht.

Auf der Suche nach einer eigenen Wohnung hatte sie keinen Erfolg. 18 Absagen habe sie erhalten - nach ihren Angaben aufgrund des Nachnamens. Am Morgen des Umzugs liegt vor der Wohnung ein Haufen Sperrmüll. Ihre Küche und ihren Kühlschrank hat Karin Ritter aus dem Fenster geworfen: "Die bereichern sich nicht an meinem Zeug", begründet sie die Zerstörung. Ihre Möbel dürfen die Ritters nicht mit in die Unterkunft nehmen.

Weitere Folgen der Stern-TV-Doku über die Familie Ritter:

Um 8 Uhr läuft die Frist der Stadt zur Räumung ab. Dabei unterstützen Polizisten aus Köthen und Magdeburg das Ordnungsamt. Sohn Andy verlässt die Wohnung mit seiner Freundin pünktlich. Karin und Sohn Christopher hingegen sträuben sich zunächst, geben aber schließlich nach.

Die restlichen Möbel und Gegenstände wollen sie in eine Garage bringen, die Karin Ritter nahe der neuen Unterkunft angemietet hat. Doch dann die nächste schlechte Nachricht: Der Vermieter hat Christopher Ritter die Kündigung überreicht. Eine Woche haben sie nun Zeit, ihr Eigentum aus der Garage zu räumen.

Strenge Regeln in der neuen Unterkunft

Christopher hat eine Wohnung gefunden und möchte eine Entgiftung machen. Doch für Karin sieht es schlecht aus. In der neuen Unterkunft gelten strenge Regeln: Es darf weder geraucht noch getrunken werden, die Bewohner dürfen keinen Besuch empfangen und selbst nur von 18 bis 8 Uhr dort sein.

Zufrieden ist Karin Ritter mit der Unterkunft nicht. "Hier stinkt alles nach Farbe. Mein Warmwasserboiler ist weg, meine Tapete ist weg, meine Lampen weg. Das gibt eine Anzeige", sagt sie. Auch die spärliche Einrichtung gefällt ihr nicht. Bereits am ersten Abend bricht sie die Regeln und raucht am Fenster.

Den ersten Tag ohne festen Wohnsitz verbringen Karin Ritter und ihr Sohn Christopher an einer Kreuzung in Köthen. Vom Sperrmüll hat Christopher einen Fliesentisch geholt, den er dort aufbaut. Seinen Termin zur Entgiftung hat er nicht angetreten. Insgesamt 27 Wochen verbringt Karin Ritter nun auf der Straße.

Die neunte Folge der Doku-Serie ist ab sofort bei Youtube zu sehen.

Die zehnte und letzte Folge erscheint am 16. März auf dem Youtube-Kanal von Stern TV.