Die Anteilnahme am Tod der Rosenstolz-Sängerin AnNa R. ist groß. An dem Gedenkort am Theater des Westens in Berlin werden Kerzen, Blumen und Briefe niedergelegt. Kollegen und Fans trauern um die Künstlerin.

Rosenstolz-Sängerin AnNa R. ist gestorben: Fans und Kollegen bekunden ihr Beileid am Gedenkort in Berlin.

Berlin. - Die Trauer um die verstorbene Rosenstolz-Sängerin AnNa R. sitzt tief. Nun ist am Theater des Westens in Berlin-Charlottenburg ein Gedenkort entstanden.

Gedenkort an AnNa R. am Theater des Westens in Berlin errichtet

Wie die Berliner Morgenpost berichtet, wurde an der Fassade des Hauses ein Foto der Sängerin angebracht, Blumen, Briefe und Kerzen wurden niedergelegt.

„Wir hatten das Gefühl, dass man vielleicht ein Zeichen setzen kann“, sagte Roberto Monden, Manager der Band gegenüber der Morgenpost.

Der Ort wurde bewusst gewählt, denn im Jahr 1997 hatte die Band dort einen Auftritt - ein entscheidendes Konzert, laut Monden. Die noch sehr junge Band empfand es als Ehre, auf einer so großen Bühne auftreten zu dürfen.

Rosenstolz gibt Konzert im Theater des Westens

„Rosenstolz kam aus dem Untergrund, und plötzlich sind sie im Theater des Westens - ein Haus mit einem riesigen Ruf“, sagte Monden gegenüber der Morgenpost. Dieser Schritt habe die Band weitergeführt und zum späteren Erfolg beigetragen.

Die Sängerin des erfolgreichen Pop-Duos wurde am Sonntag, 16. März, tot in ihrer Wohnung in Berlin-Friedrichshain aufgefunden. Ein Ermittlungsverfahren zur Klärung der Todesursache wurde von der Polizei eingeleitet.

Fans und Kollegen nehmen Abschied von Sängerin AnNa R.

Die Anteilnahme an ihrem Tod ist groß. Zahlreiche Fans und Kollegen bekunden auf Instagram ihr Beileid. Bandkollege Peter Plate nimmt mit diesen emotionalen Worten Abschied von AnNa R.:

"Ich werde unseren ersten gemeinsamen Abend niemals vergessen. Wir tranken Schaumwein, du erzähltest mir, du wolltest Jazzsängerin werden, und ich wollte Popmusik machen. Noch in derselben Nacht gingen wir zu mir und nahmen einen Song auf – ich war hingerissen von deiner Stimme, von deiner Art zu singen, von deiner Gabe, jedes unserer Lieder in die schönsten Farben zu hüllen. [...] AnNa, du wirst mir so fehlen. Mein ganzes Leben, meine Jahre in Berlin – all das war mit dir verbunden. Rosenstolz war eine der schönsten Zeiten meines Lebens. Rosenstolz, das waren du und ich. Und jetzt bist du nicht mehr da.



Ich werde dich jede Sekunde vermissen.



Danke für alles. Ich hoffe, du sitzt irgendwo auf einer Berliner Wolke – und es geht dir gut."

SPD-Politiker Kevin Kühnert kommentiert darunter: "Für einen 16-jährigen schwulen Jugendlichen konnte ein Rosenstolz-Konzert in der Wuhlheide im Sommer 2006 mehr Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl wecken, als tausend Kampagnen es je könnten, weil es echt und fühlbar war, wenn AnNa den Refrain von 'Lachen' zum 25. Mal ankurbelte. Ich denke an sie in endloser Dankbarkeit für das, was sie anderen Menschen geschenkt und hinterlassen hat. ❤️"

Große Anteilnahme am Tod der Rosenstolz-Sängerin auf Instagram

Auch andere Prominente wie Anett Louisan, Frauke Ludowig, Conchita Wurst, Ruth Moschner und viele mehr drücken ihre Anteilnahme aus.

Und auch für ihre Fans bleibt AnNa R. unvergessen. Userin sonnenscheinfrauke schreibt auf Instagram: "Wie unfassbar. Für mich war AnNa eine Ikone. 20 Jahre lang sang sie den Soundtrack meines Lebens. Nun machs gut, Du Herzensschöne 🖤🌹Du bleibst unvergessen. Herzliches Beileid allen Freunden und Angehörigen"

User thomasscharnhorst trauert ebenso: "Liebe AnNa, die Nachricht von Deinem Tod hat mich tief getroffen. Deine Stimme hat mir viel bedeutet. Sie hat mich 30 Jahre begleitet. Ich konnte mit ihr lachen ('Schlampenfieber') und weinen ('Der Moment'). Ich habe mit Euch auf Euren Konzerten gefeiert, im Tempodrom, in der Arena und unzählige Male in der Columbiahalle."

Und uca_102 meint: "🖤🖤 Eine ganze Generation verneigt sich vor einer großen Künstlerin. Der Himmel hat jetzt einen Engel mehr.

Meine Tränen begleiten dich .. 🖤🖤 Werde dich nie vergessen."