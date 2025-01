Die Schwägerin von König Charles III. hilft dabei, das Königshaus am Laufen zu halten. Sie reiste als erste Royal seit Kriegsbeginn in die Ukraine und setzt sich auch für andere Themen beherzt ein.

London - Im britischen Königshaus gilt sie als wichtige Stütze, die sich für schwierige Themen einsetzt: Herzogin Sophie - Schwägerin von König Charles III. - wird heute 60 Jahre alt. Sie werde ihren Geburtstag gemeinsam mit ihrem Mann, Charles' jüngstem Bruder Prinz Edward, in privatem Rahmen begehen, meldete die britische Nachrichtenagentur PA.

Der Palast veröffentlichte vorab ein neues Foto der Herzogin von Edinburgh, wie Sophies offizieller Titel heißt. Im vergangenen Jahr hatte sie mehrere öffentlichkeitswirksame Auftritte für die Royals übernommen.

Im Frühjahr reiste sie als erstes Mitglied des Königshauses seit Beginn des russischen Angriffskriegs in die Ukraine. Sophie setzt sich seit Längerem gegen sexualisierte Gewalt ein - sie reiste auch in den Tschad und traf dort Frauen, die vor dem Bürgerkrieg im Sudan geflohen sind. Sie wirbt auch dafür, offener über Menopause und Menstruation zu sprechen.

Moment der Unterstützung für Kate

Als Prinzessin Kate nach dem Ende ihrer Chemotherapie an einem großen Gedenken für die Weltkriegstoten teilnahm, stand Sophie an ihrer Seite und legte ihr in einem Moment schützend die Hand auf den Rücken.

Edward und Sophie sind seit mehr als 25 Jahren verheiratet und haben zwei Kinder, Lady Louise Mountbatten-Windsor und James Mountbatten-Windsor, der den Titel Graf von Wessex trägt. Die Familie gilt als verhältnismäßig bescheiden und weitgehend frei von Skandalen. Ihren Wohnsitz hat die Familie in einem stattlichen Herrenhaus namens Bagshot Park.