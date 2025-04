König Charles III. und seine Frau Königin Camilla beginnen ihren mehrtägigen Staatsbesuch in Italien. Das Paar feiert während der Reise auch ein besonderes Datum: Stichwort Amore.

Royals in Rom: Charles und Camilla besuchen Italien

Rom - Großbritanniens König Charles III. und seine Frau Königin Camilla sind zu einem Staatsbesuch in Italien eingetroffen. Das Paar verließ am frühen Abend das Flugzeug in Rom, wie der britische Fernsehsender Sky News berichtete. Der Monarch (76) und seine Ehefrau (77) wollen bis Donnerstag die italienische Hauptstadt und das nördliche Ravenna besuchen.

Die Reise fällt mit dem 20. Hochzeitstag des Königspaars zusammen. Charles und Camilla hatten sich am 9. April 2005 in Windsor das Ja-Wort gegeben. Für beide ist es jeweils die zweite Ehe.

Charles war zuvor mit Prinzessin Diana verheiratet, der Mutter seiner Söhne Prinz William (42) und Prinz Harry (40). Das Paar trennte sich, und Diana kam 1997 bei einem Autounfall in Paris ums Leben. Camilla war mit Andrew Parker Bowles verheiratet und hat ebenfalls zwei Kinder.

Treffen mit dem Papst muss ausfallen

Seit zweieinhalb Jahren ist Charles nun britischer Monarch. Im Laufe seines Lebens war er bereits 17 Mal offiziell in Italien zu Besuch. Diesmal soll er unter anderem im Parlament sprechen und Ministerpräsidentin Giorgia Meloni treffen. Am Mittwochabend ist ein Staatsbankett geplant.

Eigentlich wollten Charles und Camilla auch Papst Franziskus (88) treffen. Der Besuch im Vatikan wurde aber abgesagt, weil sich das Oberhaupt der katholischen Kirche noch erholen muss. Franziskus war wegen einer Lungenentzündung wochenlang im Krankenhaus gewesen.

Auch Charles war erst wegen Nebenwirkungen seiner Krebstherapie zur Beobachtung im Krankenhaus, konnte die Klinik aber schnell wieder verlassen. Der Palast hatte vor mehr als einem Jahr öffentlich gemacht, dass Charles wegen einer nicht näher erläuterten Krebserkrankung behandelt wird.