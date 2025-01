Halle (Saale)/Magdeburg. – Ab dem 24. Januar heißt es bei RTL wieder: „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“. Zwölf mehr oder weniger bekannte „Promis“ werden von RTL in ein TV-Camp im subtropischen australischen Wald gebracht, um dort binnen zwei Wochen mit Dschungelprüfungen, wenig Essen und vor allem Langeweile zu kämpfen. Dafür winken Geld und Rampenlicht. Doch wer sind die Teilnehmer, und muss man die kennen?

Alessia Herren

IBES-Kandidatin Alessia Herren imago images/Future Image

Die 22 Jahre alte Alessia Herren wird von RTL als „Reality-Sternchen“ vorgestellt. Sie ist vor allem „Tochter von“, und zwar in diesem Fall Tochter des 2021 verstorbenen ehemaligen Lindenstraßen-Schauspielers Willi Herren, einst selbst Dschungelcamp-Teilnehmer. In ihren jungen Jahren hat Herren schon einiges an TV-Erfahrung. Vom „Sommerhaus der Stars“ über „Promi Big Brother“ bis „Kampf der Realitystars“ versucht die junge Frau ihr Geld mit Reality-Formaten zu verdienen.

Dank des Vaters kennt der eine oder andere Zuschauer also wenigstens den Nachnamen.

Maurice Dziwak

Reality-Darsteller Maurice Dziwak Foto: Thomas Banneyer/dpa

„Reality-Star“ nennt RTL den 26-Jähigen. Ob "Sommerhaus der Stars", "Love Island" oder "Are You The One". Der Oberhausener lebt von und für Reality-TV, inklusive öffentlicher Trennungen und Liebeleien.

Wer das nicht guckt, für den ist der 26-Jährige tendenziell unbekannt.

Edith Stehfest

Das Ehepaar Edith (l) und Eric Stehfest. er war schon im Dschungelcamp, jetzt ist seine Frau dran. Foto: dpa

Die 29 Jahre alte Musikerin wurde an der Seite ihres Mannes Eric Stehfest bekannt. Er war 2022 im RTL-Dschungel, für die gebürtige Leipzigerin dürfte also nicht alles neu sein. Zudem waren beide bereits im "Sommerhaus der Stars".

Während die Musik-Karriere eher semi läuft, wurde sie bekannt, als sie zusammen mit ihrem Mann einen Drogen-Entzug schaffte. Ein dunkles Kapitel ist hingegen, dass sie mit 23 Jahren erfuhr, dass sie mit 17 betäubt und vergewaltigt worden war – beim Prozess gegen den Täter war Stehfest hochschwanger.

Wer zumindest ab und zu Trash-TV schaut, dürfte die Leipzigerin kennen.

Yeliz Koç

Reality-Star Yeliz Koc darf endlich ins Dschungelcamp. IMAGO/Beautiful Sports

Für RTL ist die 31-Jährige eine „Reality-Legende“. Tatsächlich gibt es kaum ein Format, in dem die gebürtige Hannoveranerin noch nicht war: "Bachelor", "Sommerhaus der Stars", "Love Island VIP", "Kampf der Realitystars", "Bachelor in Paradise" und viele mehr. Im Playboy war sie auch schon. Nun darf sie in den Dschungel.

Wer Reality-TV irgendwie schaut, kennt sie, ansonsten: eher nicht.

Anna-Carina Woitschack

Anna-Carina Woitschack in der Unterhaltungsshow ZDF Fernsehgarten. Foto: IMAGO/BOBO

Mit Reality-TV hat die 32 Jahre alte Musikerin bisher wenig am Hut. Woitschack kommt aus der Schlager-Branche, wo sie zunächst bei DSDS mitmachte und dann als Ehefrau von Stefan Mross erste Karriere-Schritte machte. Die 32-Jährige, die zwar im niedersächsischen Helmstedt geboren wurde, aber Sachsen-Anhalt als ihre Herzensheimat bezeichnet, macht inzwischen als Solo-Musikerin Karriere, gab kürzlich in Dessau ihr erstes Solo-Konzert und war auch schon im Playboy. Jetzt geht’s in den Dschungel.

Zumindest Fans von Schlagermusik, Fernsehgarten und Co. dürften die 32-Jährige gut kennen.

Sam Dylan

Sam Dylan macht bei RTL die klassische Reality-TV-Karriere. Foto: IMAGO/Future Image

Der nächste „Reality-Star“ im diesjährigen RTL-Ensemble. Von „Prince Charming“ ging es für den 33-Jährigen über "Kampf der Realitystars“ zu „Promi Big Brother“ und dem fast schon unvermeidlichen „Sommerhaus der Stars“ – der TV-Dschungel folgt jetzt.

Noch ein Teilnehmer, den ausschließlich Reality-TV-Profis kennen.

Timur Ülker

Timur Ülker wurde durch seine Rolle bei GZSZ bekannt. Foto: IMAGO/Future Image

Der 35-Jährige spielte zunächst bei „Köln 50667“ und seit 2018 bei „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“ mit. Neben dem täglichen Soap-Geschäft war er schon bei „Lets Dance“, bei „Adam sucht Eva“ und bei „Aktenzeichen XY“ mit dabei.

GZSZ-Zuschauer kennen den Mann gut, und davon gibt’s ja ne Menge.

Nina Bott

Nina Bott ist seit Jahrzenten als Schauspielerin im Geschäft. Foto: IMAGO/Future Image

Die 47 Jahre alte Schauspielerin war 9 Jahre lang bei GZSZ und ist seitdem immer wieder im TV zu sehen, ob bei „Alarm für Cobra 11“, bei „Rosemunde Pilcher“ oder „Das Traumschiff“. In den vergangenen Jahren wurde es aber eher ruhig um sie.

Nina Bott war in so vielen Serien und Fernsehfilmen dabei, das Gesicht dürften die meisten Zuschauer kennen.

Lilly Becker

Sharlely «Lilly» Becker wurde vor allem durch ihre ehe mit Boris Becker bekannt. dpa

Offiziell ist die 48-Jährige Model. Bekannt wurde sie aber durch Ehe und gemeinsamen Sohn mit Boris Becker. Seitdem tourt sie durch alle möglichen TV-Formate von „Grill den Henssler“ über die „Promi-Dart-WM“ bis „Schlag den Star“.

Lily Becker dürfte in der aktuellen Dschungelcamp-Staffel der wohl bekannteste Name sein - auch wenn es der ihres Ex-Manns ist.

Pierre Sanoussi-Bliss

Pierre Sanoussi-Bliss wurde mit dem TV-Krimi "Der alte" bekannt. Foto: RTL / Boris Breuer

Der 62 Jahre alte Schauspieler wurde vor allem durch seine jahrelange Rolle im TV-Krimi „Der Alte“ bekannt. Er spielte auch im Tatort, bei Derrick und vielen anderen TV- und Kino-Produktionen mit.

Kein Star, aber zumindest den älteren Fernseh-Zuschauern durchaus bekannt.

Jörg Dahlmann

Moderator Jörg Dahlmann war Jahrzehnte lang im Fußball tätig. Foto: IMAGO/Team 2

Fußball-Fans kennen nicht zwingend sein Gesicht, aber ziemlich sicher seine Stimme: Dahlmann war von den 80ern bis 2021 Fußball-Kommentator für ZDF, DSF/Sport1, Sat1 und Sky. Als er sich dort aber am Ende mehrfach im Ton vergriff, endete seine Mikro-Karriere recht abrupt.

Ihn kennen vor allem Fußballfans am Bildschirm.

Jürgen Hingsen

Jürgen Hingsen war in den 80er Jahren ein Weltklasse-Leichtathlet. IMAGO/Horst Galuschka

Olympia-Silber, WM-Silber, EM-Silber, mehrfacher Weltrekordler: Als Zehnkämpfer war der 66-Jährige in den 80er Jahren ein Star – allerdings ein Tragischer. Denn zu den Olympischen Spielen 1988 reiste er als Favorit an, und flog nach drei Fehlstarts im ersten Teilwettbewerb raus. 2006 trat er bei „Lets Dance“ an, ansonsten war es um den Ex-Weltklassesportler in der Öffentlichkeit zuletzt ruhig.

Sportfans, die die 80er kennen, wissen definitiv, wer das ist. Das jüngere Publikum eher nicht.