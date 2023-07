Magdeburg/DUR - Der US-amerikanische Serien-Star Jeffrey Carlson ist tot. Theater-Kritiker Adam Feldman verkündet auf Twitter die Nachricht vom Tod des Schauspielers und bringt seine Trauer im Netz zum Ausdruck. "Ein starker Schauspieler und ein schmerzlicher Verlust", schreibt er.

Jeffrey Carlson hatte mit seiner Rolle in der US-Serie „All My Children“ Geschichte geschrieben. Er war der erste Schauspieler, der eine wiederkehrende Transgender-Figur im US-Tagesfernsehen spielte.

RIP Jeffrey Carlson, 48, exposed-nerve star of Broadway (Billy in The Goat, Marilyn in Taboo) and TV (the groundbreaking trans character Zoe on All My Children). A powerful actor and a painful loss. pic.twitter.com/ZdZdmlKtTP — Adam Feldman (@FeldmanAdam) July 9, 2023

Jeffrey Carlson als erste wiederkehrende Transgender-Figur im US-Tagesfernsehen

Carlson übernahm die Hauptrolle des Rockstars Zarf. Nach wenigen Monaten entpuppte sich die Figur als Transgender-Frau namens Zoe. Ihre Geschlechtsumwandlung wurde in der Serie ausführlich dargestellt. Ihre Treffen mit einem Arzt, ihr Beitritt zu einer Transgender-Selbsthilfegruppe und ihr Coming-out bei den Eltern wurden dabei gezeigt.

Lesen Sie auch: Diese Promis sind 2023 gestorben

Die Serie "All My Children" war jahrzehntelang ein Dauer-Erfolg im US-amerikanischen TV. Von 1970 bis 2011 wurden mehr als 10.000 Episoden ausgestrahlt. In Deutschland wurde die Erfolgsserie nicht gezeigt.

Jeffrey Carlson machte sich auf Theater-Bühnen einen Namen

Neben der Serie "All My Children" spielte Jeffrey Carlson auch vereinzelt in Hollywood-Produktionen mit; unter anderem an der Seite von Will Smith in „Hitch – Der Date-Doktor“.

Lesen Sie auch: Er wurde nur 50 Jahre alt: Trauer um Maik Menzel

Der Schauspieler war auch auf vielen Theater-Bühnen zu sehen. Nach seinem Drama-Studium machte er sich unter anderem durch Shakespeare-Stücke wie „Hamlet“ oder „Romeo und Julia“ einen Namen. 2003 gab er sein Broadway-Debüt.

Lesen Sie auch: Schauspieler Horst Hiemer gestorben

Die „Shakespeare Theatre Company“ in Washington erinnert zu seinem Tod an Carlsons „denkwürdige Aufführungen“. In einer Trauer-Erklärung zitiert die Institution Hamlet: „Gute Nacht, mein Fürst! Und Engelscharen singen dich zur Ruh!“ Genauere Informationen zu Jeffrey Carlsons Todesumständen sind bislang nicht bekannt.