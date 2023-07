Die Filmwelt trauert um Andrea Evans. Die Schauspielerin starb im Alter von 66 Jahren. Große Bekanntheit erlangte die US-Amerikanerin als Darstellerin in zahlreichen Serien – vor allem in Seifenopern.

Los Angeles/DUR - Die Schauspielerin Andrea Evans ist tot. Medienberichten zufolge starb die US-Amerikanerin an den Folgen einer Krebserkrankung in ihrem Haus im kalifornischen Pasadena. Sie wurde 66 Jahre alt.

Evans erlangte große Bekanntheit als Darstellerin im US-Fernsehen – besonders in Soaps (Seifenopern). So spielte sie unter anderem in „Reich und schön“, „Schatten der Leidenschaft“ und „Passions“.

Schauspielerin Andrea Evans feierte im US-Fernsehen mit Soaps große Erfolge

Der Durchbruch gelang Evans in der Rolle der Tina Lord in „Liebe, Lüge, Leidenschaft“ in den 1970er-Jahren, für die sie auch mit einem Emmy nominiert wurde. In den 1980er Jahren zog sich die Schauspielerin weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Grund dafür soll ein Stalker gewesen sein, der sie jahrelang belästigte.

In der jüngeren Vergangenheit kehrte die Schauspielerin zurück vor die Kamera. Zuletzt spielte sie in der Amazon-Prime-Serie „The Bay“. Evans hinterlässt ihren Ehemann und eine Tochter.