Am Samstagabend, 12. April 2025, kamen viele Fans zur "Schlagernacht des Jahres 2025 nach Leipzig. Eric Philippi unterlief auf der Bühne dabei ein peinliches Missgeschick, das ihm so „noch nie passiert“ war. Wie der Schlagerstar damit umging.

schlagernacht des jahres 2025 in Leipzig

Der Schlagersänger Eric Philippi singt bei der "Schlagernacht des Jahres 2025" mit Michelle in Mannheim.

Leipzig. - Bei der „Schlagernacht des Jahres 2025“ am Sonnabend, 12. April 2025, in der Quarterback Immobilien Arena in Leipzig, passierte Sänger Eric Philippi (28) ein Missgeschick auf offener Bühne, das er zum Glück professionell überspielen konnte.

Eric Philippi überspielt Malheur professionell

Der Schlagerstar teilte in einer Instagram- Story die Aufnahme eines Fans, worauf zu sehen war, wie Philippi singend alles auf der Bühne gibt. Doch leider etwas zu viel, denn plötzlich zerbricht sein Mikrofonständer in zwei Teile.

Der Sänger bleibt, trotz des peinlichen Vorfalls, gelassen und fährt mit seinem Bühnenprogramm fort. Philippi über den Vorfall: „Sowas ist mir auch noch nicht passiert!“

Pflicht-Event für Fans: "Die Schlagernacht des Jahres 2025"

Die „Schlagernacht des Jahres“ ist definitiv eine Pflichtveranstaltung für alle Schlagerfans. Jedes Jahr wird die Show an verschiedenen Orten präsentiert. Mit dabei sind viele bekannte Schlagersänger.

In Leipzig traten unter anderem Anna-Maria Zimmermann (36), DJ Ötzi (54), Matthias Reim (67), Kerstin Ott (43), Semino Rossi (62) und Eric Philippi (28) auf.

Insbesondere Eric Philippi sorgte bei den Zuschauern mit seinen Songs „Schockverliebt“ und „Ein letzter Kuss“ für tolle Stimmung in der Konzert-Arena in Leipzig.