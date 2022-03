Für besseren Sex: Ex-GNTM-Model Theresia Fischer will sich Beine verlängern lassen

`Hamburg/DUR/mad - Theresia Fischer will es tatsächlich schon wieder tun. Die inzwischen 29-jährige Ex-Germany’s Next Topmodel-Kandidatin aus Hamburg, die in der GNTM-Staffel 2019 vor allem als schrille, laute und etwas verpeilte Kandidatin bekannt wurde, begibt sich erneut freiwillig in die Hände der Chirurgen.

Geplant ist ein operativer Eingriff, der nichts für schwache Nerven ist. Das immerhin 1,77 Meter große Model will sich erneut die Beine verlängern lassen. Theresia schaffte es bei Heidi Klum GNTM-Show zwar „nur“ auf Platz elf, blieb den Fans der der Sendung aber dennoch in bleibender Erinnerung.

Bereits im Jahr 2016 hatte Fischer ihre Beine am Oberschenkel um 8,5 Zentimeter verlängern lassen. Und nun will sie diese schmerzhafte Prozedur tatsächlich noch einmal über sich ergehen lassen. Allein die Vorstellung, dass ihre Gliedmaßen für diese Prozedur gebrochen werden müssen, jagt vielen Menschen schmerzhafte Angstschauer durch die Körper.

Bei einer solchen Operation würden die Beinknochen von innen durchgesägt. Anschließend würden Teleskopstäbe auf beiden Seiten eingeführt, die sich pro Tag selbstständig um einen Millimeter verlängern, erklärt das Model in einem Interview gegenüber RTL.

„Ich will meine Beine am Unterschenkel um circa sechs Zentimeter verlängern lassen“, sagt Theresia Fischer. Aktuell habe sie eine Beinlänge von 113 Zentimertern. In einer sechsstündigen OP soll am kommenden Donnerstag der Traum von noch längeren Beinen wahr werden.

Der komplizierte operative Eingriff soll laut RTL 56.000 Euro kosten. Fischer erklärt ihre Motivation so: „Ich will ein gesundes Anatomiebild haben.“ Zudem könne sie nur mit Mühe auf High Heels oder Schlittschuhen laufen. Auch beim Sport sei sie eingeschränkt und ihre Beine könne sie nur schlecht koordinieren.

Und schließlich wäre dann ja auch noch der Sex. „Gewisse Sex-Stellungen gehen nicht“, verrät das Model ohne Scham. „Ich kann nicht in die Hocke gehen, falle immer nach hinten um", sagt sie. Außerdem sei sie im Bett nicht flexibel genug. All das soll sich nach diesem Eingriff ändern.