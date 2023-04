Die britische Queen ist vergangenes Jahr mit 96 gestorben. Ein Tweet des Kensington-Palasts erinnert an ihren heutigen Geburtstag.

Princess of Wales/Kensington Palace/AP/dpa

London - Die britischen Royals haben am Freitag der im vergangenen Jahr gestorbenen Queen Elizabeth II. gedacht. Die langjährige Monarchin wäre am 21. April 97 Jahre alt geworden. Auf dem Twitter-Account des Kensington-Palasts wurde zu diesem Anlass ein Foto veröffentlicht, auf dem Elizabeth II. mit Enkeln und Urenkeln zu sehen ist. Das Bild sei im vergangenen Sommer auf Schloss Balmoral entstanden, hieß es dazu.

Die Queen starb am 8. September 2022 während eines Aufenthalts auf Schloss Balmoral in den schottischen Highlands, wo sie üblicherweise die Sommermonate verbrachte. Das Bild dürfte also allenfalls einige Wochen vor ihrem Tod gemacht worden sein. Darauf zu sehen sind unter anderem die Kinder von Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41), Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4) mit den Enkelinnen und dem Enkeln von Queen-Tochter Prinzessin Anne (72) sowie den Kindern von Queen-Sohn Prinz Edward (59) und seiner Frau Herzogin Sophie (58).