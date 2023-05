Madrid - Für die spanische Kronprinzessin Leonor beginnt am 17. August der Ernst des Lebens. An dem Tag wird die älteste der beiden Töchter von König Felipe VI. (55) und Königin Letizia (50) eine dreijährige Militärausbildung beginnen, wie das Verteidigungsministerium im spanischen Amtsblatt mitteilte. Die 17-Jährige soll in allen drei Waffengattungen (Heer, Marine und Luftwaffe) ausgebildet werden.

Der TV-Sender „Telecinco“ und andere spanische Medien berichteten am Mittwoch unter Berufung auf das Ministerium, Leonor werde auf den ihr zustehenden Monatssold von 400 Euro verzichten. Den amtlichen Angaben zufolge beginnt sie ihre Ausbildung an der Militärakademie des Heeres in Saragossa. Davor muss Leonor aber noch im Internat in Wales ihr Abitur machen. Anfang August steht dann der traditionelle Sommerurlaub der spanischen Königsfamilie auf Mallorca auf dem Programm.

Umzug nach Wales

Die Kronprinzessin, die am 31. Oktober volljährig wird, hatte die Königsresidenz Palacio de la Zarzuela nordwestlich von Madrid bereits im Spätsommer 2021 verlassen, um nach Wales zu gehen. Dort setzt sie seitdem ihre Schulausbildung fort. Sie besucht das UWC Atlantic College an der südwalisischen Küste unweit von Cardiff. Die Schule befindet sich in der mittelalterlichen Burg St Donat's Castle im Vale of Glamorgan und wurde von spanischen Medien schon häufig mit der Hogwarts-Zauberschule der Harry-Potter-Romane verglichen.

Eine Militärausbildung in Spaniens Königshaus ist nicht zuletzt deshalb üblich, weil der König oder die Königin zugleich das Oberkommando des Militärs innehat. Auch König Felipe absolvierte zwischen 1985 und 1988 eine dreijährige militärische Ausbildung.