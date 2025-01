Los Angeles - Großer Starauflauf bei den Golden Globes: In Beverly Hills sind kurz vor Beginn der Trophäen-Show viele Prominente im Beverly Hilton Hotel eingetroffen. Angelina Jolie lief im eleganten Metallic-Dress über den roten Teppich, Nicole Kidman glänzte in einer silbernen Robe mit tiefem Rückenausschnitt. Auch Heidi Klum, im grünen Abendkleid, in Begleitung von Ehemann Tom Kaulitz, Schauspielerin Leonie Benesch und Regisseur Edward Berger waren unter den vielen Filmschaffenden und Stars, die an Fotografen vorbeiflanierten.

Die Globe-Trophäen in 27 Film- und Fernseh-Kategorien werden zum 82. Mal verliehen. Der US-Sender CBS strahlt die etwa dreistündige Show live aus.

Musical-Krimi „Emilia Pérez“ ist der große Favorit

Der Musical-Krimi „Emilia Pérez“ des französischen Regisseurs Jacques Audiard zieht mit zehn Nominierungen als Favorit ins Trophäenrennen. Das Epos „Der Brutalist“ von US-Regisseur Brady Corbet hat sieben Gewinnchancen. Sechsfach nominiert ist der Vatikan-Thriller „Konklave“ des in Wolfsburg geborenen Oscar-Preisträgers Edward Berger („Im Westen nichts Neues“).

Mehr als 300 Journalisten und Journalistinnen aus aller Welt stimmen über die Preisträger ab.