Berlin - Eine Familie will Wünsche erfüllen, ein Tierfilmer will Vorurteile widerlegen und ein Kommissar will aus seinen Fehlern lernen.

„Blink - Jeder Augenblick zählt“ (Disney+)

Edith und Sébastian wissen: Eines Tages werden drei ihrer vier Kinder kaum mehr etwas sehen können. Sie leiden unter einer Augenkrankheit, die unheilbar ist und bei der die Sicht immer weniger wird. Ein Schicksal, das die Eltern aber nicht einfach hinnehmen wollen. Bis es so weit ist, wollen sie ihren Kindern noch mal die Welt von ihrer schönsten Seite zeigen und ihnen unvergessliche Erinnerungen schenken. Im März 2022 bricht die Familie zu einer Reise auf, die ein Jahr dauern soll. Sie wollen mit Delfinen schwimmen, auf Berge klettern, mit dem Ballon fahren, auf einem Kamel reiten und vieles mehr. Ihr Weg führt sie durch Kambodscha, China, Ecuador, Namibia, Nepal, Südkorea und viele andere Länder. Ihre Erlebnisse auf dieser sehr emotionalen und vielfältigen Reise zeigt der Dokumentarfilm „Blink – Jeder Augenblick zählt“ auf Disney+.

„Das geheime Leben der Tiere“ (Apple TV+)

Blöde Kuh oder dummer Esel? Von wegen! Viele Tiere sind hochintelligent und können außerordentliche Dinge. Die Serie „Das geheime Leben der Tiere“ auf Apple TV+ gibt Einblicke in diese Fähigkeiten. Für die Naturdoku der britischen BBC Studios haben die Filmemacher 77 Tierarten in 24 Ländern beobachtet. Zu sehen gibt es etwa eine Kugelspinne, die mit einem ungewöhnlichen Trick ihre Feinde in die Irre führt, damit sie nicht selbst gefressen wird. Oder eine Eidechse, die übers Wasser laufen kann. Oder eine Elefantenkuh in der Wüste, die Wasser finden kann. Im englischen Original gibt es übrigens einen prominenten Sprecher: Hugh Bonneville, vielen bekannt als nobler Earl of Grantham in der Kultserie „Downton Abbey“.

„Kommissar Wisting“ (ARD-Mediathek)

Nordic-Noir: Einfühlsam, akribisch und unerbittlich löst Kommissar Wisting (Sven Nordin) seine Fälle. Vier neue Episoden der Serie aus Norwegen sind jetzt in der ARD-Mediathek zu streamen. Die dritte Staffel heißt „Kommissar Wisting: Die geheimnisvolle Brandung“. Was mit Mord und Kindesentführung beginnt, entwickelt sich für den Ermittler zu einem dramatischen Fall mit unvorhersehbaren tragischen Wendungen. Nicht nur als Polizist, sondern auch als Vater muss der charismatische Titelheld schmerzhafte Fehler und Versäumnisse eingestehen. Als Vorlage für die Drehbücher dienten Figuren aus den Wisting-Romanen des Bestsellerautors Jørn Lier Horst.