Der Hollywood-Star spielt in dem neuen Thriller „Blink Twice“ einen Psychopathen. Er berichtet davon, dass sein Weg in die Rolle ein schwieriger war.

Los Angeles - US-Schauspieler Channing Tatum berichtet von Schwierigkeiten, in seine neue Rolle in dem Thriller „Blink Twice“ hineinzufinden. „Jede Figur, die ich spiele, liebe ich normalerweise auf irgendeine Weise oder habe eine Verbindung zu ihr“, sagte der 44-Jährige dem Branchenmagazin „Total Film“. Sein „Blink Twice“-Charakter sei jedoch anders als seine bisherigen Rollen - ein Psychopath. „Ich glaube nicht, dass ich jemals jemandem erzählen werde, was ich in meinem Kopf erschaffen musste, um diese Person zu spielen“.

Channing spielt in „Blink Twice“ den Tech-Milliardär Slater King, der eine junge Kellnerin (gespielt von Naomi Ackie) auf eine Privatinsel einlädt. Das Regie-Debüt von US-Schauspielerin Zoë Kravitz kommt am 22. August in die Kinos.