Die australische TikTokerin Bella Bradford verkündete ihren eigenen Tod in einem Video auf TikTok. Die 24-Jährige erlag im Oktober ihrer unheilbaren Krebserkrankung.

TikTok-Influencerin Bella Bradford stirbt mit 24 Jahren an Krebs – Fans trauern online

Auf Tiktok unterhielt sie 22.000 Follower: Am 15. Oktober ist Bella Bradford an Krebs gestorben.

Australien. - In ihrem letzten Video kündigte die 24-jährige TikTokerin Bella Bradford aus Australien ihren eigenen Tod an. Sie litt an einem bösartigen Tumor, dem sogenannten Rhabdomyosarkom.

"Ich habe unheilbaren Krebs und leider ist mein Leben zu Ende und ich bin tot”, sagt die Influencerin zu Beginn ihres Videos auf TikTok.

Lesen Sie auch: Für ihre unbändige Lebensfreude bekannt: TikTok-Star Bella Brave stirbt mit nur zehn Jahren

Dann macht sie das, wofür sie bei ihren mehr als 22.000 Followern im Internet bekannt war: Sie zeigte ihr Outfit und wie sie es zusammengestellt hat. Außerdem bedankt sie sich bei ihren Fans für deren jahrelange Unterstützung.

@bellabradford0 Bella’s final get ready with me 💛 here’s a message she wrote: Thank you for all your love and support throughout my final stages of life, I am so grateful. Filming these videos truly brought me a sense of puropse in my final few months and also connected me with a very kind community of people. I wish you all a beautiful life and please remeber to live each day with as much significance as the next. What a privilege it is to grow old. Thank you for allowing me to be myself on this platform, I really felt excited each day to jump on here and connect over our shared love of life and fashion. Love always, Bella P.S. these are the brands mentioned in this video for your reference (I still gotta give the ppl what they want 😘😂) @St. Agni @ANINE BING OFFICIAL @One Mile @Class A Jewellers @SARAH & SEBASTIAN @Lucy Folk @Arms Of Eve @asos @Alias Mae @maisonmargielafragrances @MECCA ♬ original sound - Bella Bradford

Ihr Video wurde am 31. Oktober 2024 hochgeladen. Gestorben ist Bella Bradford bereits am 15. Oktober. Sie wurde nur 24 Jahre alt.

TikTok-Influencerin Bella Bradford litt an unheilbaren Tumor

Neben ihrer Leidenschaft für neue Modetrends sprach sie auch offen über ihre Krankheit. Im Mai teilte sie ihren Followern mit, dass die Ärzte bei ihr im Alter von nur 22 Jahren einen unheilbaren Kiefermuskelkrebs (Rhabdomyosarkom) diagnostiziert hatten.

Lesen Sie auch: TikTok-Star "Ossi Ulle" tot - Bewegende Trauerfeier mit Fans in Sachsen

Sie musste mehrere Operationen und sogar Chemotherapien über sich ergehen lassen. Schließlich konnte sie nur noch palliativ (schmerzlindernd) behandelt werden.

Fans trauern in Kommentaren auf TikTok um Bella Bradford

Die Fans von Bella Bradford nahmen großen Anteil an ihrem Tod. In ihrem letzten Video kommentieren zahlreiche Fans und richten viele letzte Worte an die australische Influencerin.

Eine Person schrieb: "Ruhe in Frieden liebe Bella! Ich hoffe es geht dir jetzt besser, wo du bist und deine Seele kann nun in Frieden weiterleben!". Jemand anderes kommentierte: "Bella, danke, dass du uns daran erinnerst, das Leben zu genießen und dankbar zu sein."