Toronto/DUR. - Der TikTok-Star Bella Thomson, der sich im Internet "Bella Brave" nannte und mehr als sieben Millionen Follower hatte, ist am Sonntag in einem Krankenhaus in Toronto mit nur zehn Jahren gestorben. Das teilte ihre Mutter Kyla Thomson auf den Social-Media-Profilen ihrer Tochter mit.

"Unser tapferes Mädchen hat ihr Vermächtnis hier auf Erden hinterlassen, um auf den Straßen aus Gold zu tanzen", schrieb Kyla Thomson. "Bella starb friedlich in unseren Armen."

"Bitte behaltet ihren Namen auf euren Lippen, ihre Erinnerungen lebendig und ihre Tapferkeit in euren Herzen", heißt es in dem Beitrag weiter.

Und dann: "Bitte teilt mit uns jedes Detail, wie sie euer Leben berührt hat oder wie sie euch tapfer gehalten hat. Bella würde wollen, dass ihr euch daran erinnert: Gott ist Liebe, seid mutig und man ist nie zu alt, um ein Stofftier mitzubringen."

TikTok-Star Bella Brave mit nur zehn Jahren gestorben

Bella Thomson wurde 2013 in der kanadischen Kleinstadt Swift Current mit mehreren seltenen Erkankungen geboren. Sie litt unter anderem an einer schweren kombinierten Immundefizienz und Morbus Hirschsprung, einer Darmerkrankung.

Im Jahr 2023 wurde Bella Thomson einer Darmtransplantation unterzogen, nachdem sie jahrelang auf eine Organspende gewartet hatte. Nach Angaben ihrer Mutter verbrachte sie im Laufe ihres Lebens mehr als 1.000 Nächte im Krankenhaus.

Vor rund zehn Tagen wurde das Mädchen in ein künstliches Koma versetzt, da ein Virus ihre Lungen angegriffen hatte. Woran Bella genau gestorben ist, ist derzeit nicht bekannt.

Ryan Reynolds trauert um TikTok-Star Bella Brave

Auf TikTok hatte Bella mehr als sieben Millionen Follower. Seit 2021 teilte sie gemeinsam mit ihrer Mutter ihre Krankheitsgeschichte auf der Plattform.

Im Dezember 2023 hatte sie der kanadische Schauspieler Ryan Reynolds im Krankenhaus besucht. "Bella war so lustig und so charmant. Ich habe sie gern kennengelernt und bin zutiefst traurig, diese Nachricht zu hören. Mein tiefstes Beileid an ihre Familie und die Menschen, die sich auf jede erdenkliche Weise um sie gekümmert haben", teilte Reynolds nach Bellas Tod in seiner Instagram-Story mit.

Auch der Premierminister von Saskatchewan (der Provinz, in der Bella geboren wurde), sprach sein Beileid aus. Am Montagmorgen schrieb er auf X, ehemals Twitter, dass Bellas "Zeit mit uns" zu kurz war, ihr Einfluss aber "immer in Erinnerung bleiben wird".

Darüber hinaus bekundeten mehrere Sportteams aus Saskatchewan und die Jim Pattison Children's Hospital Foundation, für die Bella als Botschafterin tätig war, ihre Trauer. "Bella definierte das Wort BRAVE dadurch, wie sie andere in schwierigen Zeiten ermutigte und jedem Menschen, den sie traf, Hoffnung einflößte", schrieb die Stiftung auf X.