Los Angeles - Hollywoodstar Timothée Chalamet erinnert sich an einen Rüffel von Drehpartnerin Saoirse Ronan fürs Zuspätkommen. Er sei am Set des Films „Little Women“ in seinem Wohnwagen am Telefonieren gewesen „und dann klopft es an die Tür meines Wohnwagens, wirklich heftig“, schildert Chalamet (28) in einem „Vanity Fair“-Interview mit Ronan (30). „Ich dachte, jemand sei gestorben, und als ich die Tür öffnete, war es Saoirse mit einer Glatzenkappe.“

Ronan habe gesagt: „Beweg deinen Hintern in den verdammten Wohnwagen, sofort! Sie warten auf dich beim Frisieren und Schminken“, erzählt Chalamet. „Ich liebe diese Erinnerung einfach immer.“ Golden-Globe-Preisträgerin Ronan fragt Chalamet auf die Geschichte hin bloß: „Bist du inzwischen pünktlich?“

Für das Historiendrama „Little Women“ holte sich Regisseurin Greta Gerwig neben Ronan und Chalamet auch Emma Watson und Florence Pugh vor die Kamera. Der Film aus dem Jahr 2019 wurde mit sechs Oscars nominiert. Davor hatten Ronan und Chalamet bereits Gerwigs Drama „Lady Bird“ gemeinsam gedreht.