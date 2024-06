In einem Interview erklären die Zwillinge und Mitglieder der Band Tokio Hotel, warum es mitunter so kracht zwischen den beiden.

Bill und Tom Kaulitz: Warum sich die gebürtigen Magdeburger so sehr streiten

Magdeburg/Los Angeles. - Unterschiedlicher könnten die eineiigen Zwillinge Bill und Tom Kaulitz wohl nicht sein. Die gebürtigen Magdeburger zoffen sich mitunter derartig heftig, dass es kracht. Dies verraten die beiden in einem Interview.

"Ich kann mich mit Bill heftiger streiten, als ich das mit anderen Menschen kann, weil wir uns so gut kennen", so Tom, der Tokio-Hotel-Gitarrist in dem Interview.

Bill und Tom Kaulitz: Zwillingen zoffen sich untereinander

Dies sei aber kein Grund, nicht mehr miteinander zu reden oder sich gar aus dem Weg zu gehen. "Ich glaube, dadurch sind wir auch so gut im Vergeben und Vergessen", so Tom. Dass sich die beiden auf die Nerven gingen, geschehe jedoch nur "ganz selten", so der 34-Jährige.

Diese Meinungsverschiedenheiten können ab dem 25. Juni auch auf Netflix zu sehen sein. Denn dann startet die Serie "Kaulitz & Kaulitz" auf der Streamingplattform. "Wir haben noch nie so viel gestritten wie in diesem Jahr", heißt es in einem Trailer zu der Serie.

Ein Leben ohneeinander können sich die beiden jedoch nicht vorstellen.