Große runde Brille, auffällige Armreifen und Ketten, bunte Outfits - so wurde Iris Apfel als Mode-Ikone bekannt. Nun ist die gebürtige New Yorkerin mit 102 Jahren gestorben.

New York/Palm Beach - Die für ihren außergewöhnlichen Modestil und scharfzüngigen Humor bekannte US-Mode-Ikone Iris Apfel ist tot. Die gebürtige New Yorkerin, die durch ihre großen runden Brillen, bunte Kostüme und einen weißen Kurzhaarschnitt auffiel, wurde 102 Jahre alt. Ihre Managerin Lori Sale bestätigte der Deutschen Presse-Agentur den Tod der Fashion-Ikone am Freitag (Ortszeit). Auch auf Apfels Instagram-Seite wurde der 1. März als Todesdatum genannt.

Zahlreiche Follower der Gestorbenen bekundeten ihre Trauer und würdigten die Verdienste der Mode-Legende. „Du hast die Kunst des Lebens gemeistert. Danke für deine Energie und Inspiration“, schrieb der US-Sänger und Schauspieler Lenny Kravitz (59).

Geboren am 29. August 1921 begann Apfel nach dem Studium der Kunstgeschichte eine erfolgreiche Karriere als Innenarchitektin und Textilexpertin. Mit ihrem Mann Carl, den sie 1948 heiratete, arbeitete sie als Designerteam. Unter anderem berieten sie neun US-Präsidenten bei der Einrichtung des Weißen Hauses.

Ihren Durchbruch als Stil-Ikone hatte die Diva erst mit über 80 Jahren. Durch eine Erfolgsschau ihrer Mode- und Schmucksammlung im New Yorker Metropolitan Museum stand sie 2005 im Rampenlicht. Auch nach dem Tod ihres Mannes im Jahr 2015 war sie bis ins hohe Alter weiter tätig, entwarf etwa gemeinsam mit einem Hersteller eine Brillen-Kollektion und arbeitete mit einer US-Baumarktkette an Entwürfen für Raum-Dekorationen.