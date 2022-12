Usher trauert um Oma: „Fühle mich ein bisschen verloren“

Los Angeles - R&B-Star Usher trauert um seine Großmutter. „Vor nur wenigen Tagen haben wir gemeinsam gelacht... Ich dachte wirklich, wir hätten mehr Zeit zusammen“, schrieb der 44-Jährige auf Instagram.

„Ich habe einige Tage gebraucht, um mich damit auseinanderzusetzen, dass meine Oma Tina nicht länger hier ist.“

Laut US-Medien starb Ernestine Carter an Heiligabend im Alter von 87 Jahren. „Ich fühle mich gerade ein bisschen verloren“, sagte der Musiker. Seine Großmutter habe täglich Menschen in Not geholfen und sei auch für ihn immer da gewesen. Der Sänger postete einen Video-Clip, in dem er und andere zu den Worten seiner Großmutter beten sowie ein Foto, auf dem beide gemeinsam tanzen.