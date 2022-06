Musiker Tom Mann trauert: Verlobte stirbt an geplantem Hochzeitstag

Es sollte der schönste Tag in ihrem Leben werden, doch stattdessen empfindet Musiker Tom Mann nur tiefe Trauer. Ausgerechnet am Tag der geplanten Hochzeit stirbt seine Verlobte Dani Hampson.

London/DUR/jsp - Tom Mann nahm 2014 an der Castingshow "X Factor" teil und startete dort seine Karriere als Musiker. Im Dezember 2019 gab er dann seine Verlobung mit Daniella Hampson bekannt. Im Oktober 2021 erblickte der gemeinsame Sohn das Licht der Welt und im Juni 2022 wollten sie sich endlich das Jawort geben. Doch dazu kam es nicht mehr.

Verobte von Musiker stirbt am geplanten Hochzeitstag: Auf Instagram verkündete er die traurige Nachricht

Auf Instagram veröffentlichte der Musiker einen emotionalen Beitrag, in dem er den Tod seiner Partnerin bekannt gab. "Ich kann nicht glauben, dass ich diese Worte schreibe", lautet die erste Zeile unter einem schwarz-weißen Foto von seiner Verlobten und ihrem gemeinsamen Sohn. "Mein Liebling Dani – meine beste Freundin, mein Ein und Alles, die Liebe meines Lebens – verstarb in den frühen Morgenstunden am Samstag, den 18. Juni", heißt es in dem Post weiter.

Sänger Tom Mann in Trauer: Fans und Kollegen des Musikers zeigen sich ebenfalls bestürzt

Unter dem Beitrag von Tom Mann zeigten zahlreiche Fans und Kollegen ihre Anteilnahme an dem Schicksalsschlag. Musikerin Ellie Goulding schrieb in die Kommentare: "Ich denke ununterbrochen an dich... Du bist so stark. Ich bin immer für dich da."

Musiker Tom Mann: Stark sein für den gemeinsamen Sohn

Tom Mann spricht in dem Instagram-Beitrag auch über seinen Sohn und wie es für die beiden weitergehen soll. Er schreibt: "Ich weiß, dass ich jede erdenkliche Kraft für unseren kleinen Jungen aufbringen muss", auch wenn er aktuell noch versucht, diesen Schicksalsschlag zu verarbeiten. "Ich verspreche dir, er wird wissen, wie toll seine Mummy war," heißt es weiter.

Braut stirbt am geplanten Hochzeitstag: "Ich werde dich für immer vermissen"

Mit den Worten "Ich werde dich für immer vermissen" beendet der Musiker seinen Post. Den Ehering wolle er als Zeichen seiner bedingunslosen Liebe trotzdem tragen. Die Todesursache gab Tom Mann bislang noch nicht bekannt.