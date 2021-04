Waller-Bridge mit Harrison Ford in „Indiana Jones 5“

Los Angeles. Die Starbesetzung für die lange geplante „Indiana Jones“-Fortsetzung wächst weiter an. Als weibliche Hauptdarstellerin stößt nun die britische Schauspielerin Phoebe Waller-Bridge (35, „Fleabag“) zum Cast, wie die Produktionsfirma Lucasfilm am Freitag mitteilte. Harrison Ford ist in „Indiana Jones 5“ in seiner ikonischen Rolle als Archäologie-Professor Henry Walton Jones erneut an Bord. Die Regie übernimmt James Mangold („Walk the Line“, „Wolverine: Weg des Kriegers“).

Waller-Bridge sei eine umwerfende Schauspielerin mit einer „brillanten kreativen Stimme“, sagt Mangold in der Mitteilung. Er sei völlig begeistert, mit einem derartigen Traumteam von Filmschaffenden zu arbeiten. Der legendäre Komponist John Williams (89), der seit 1981 alle „Indiana Jones“-Filme vertont hat, ist auch jetzt wieder dabei.

2020 war bekannt geworden, dass Steven Spielberg nach vier „Indiana Jones“-Filmen die Regie des geplanten fünften Teils an Mangold abgibt. Der Star-Regisseur ist aber weiterhin als Produzent beteiligt.

2016 hatte der Disney-Konzern das fünfte „epische Abenteuer“ für Juli 2019 groß angekündigt. Doch es gab mehrere Aufschübe, zuletzt wegen der Coronavirus-Pandemie. Die Abenteuersaga soll nun im Sommer 2022 in die Kinos kommen.

Seit 1981 spielte Ford die Rolle des draufgängerischen Professors viermal, zuletzt 2008 in „Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels“.