Karibikreise William und Kate sagen Besuch auf Kakaofarm nach Protest ab

Wo sie hinkommen, werden die Mitglieder des britischen Königshauses meist von jubelnden Royal-Fans empfangen. Nicht so in einer kleinen Gemeinde in Belize. Der Protest wirft einen Schatten auf Williams und Kates Karibik- und Mittelamerika-Tour.